Il lunch match della decima giornata di Serie A vede scendere in campo Cagliari e Frosinone. I sardi sono già spalle al muro: a tre punti, sono ultimi e devono iniziare a correre per tenersi vivi in zona retrocessione. Diversa la situazione dei ciociari, una delle sorprese del campionato e già a 12 lunghezze. Calcio d’inizio, allo stadio Unipol Domus di Cagliari, alle ore 12:30.



PRECEDENTI - Il Cagliari è imbattuto nei quattro match contro il Frosinone tra Serie A e Serie B; tuttavia, gli isolani hanno strappato il successo soltanto una volta contro i ciociari, pareggiando le altre tre gare, comprese le due più recenti nel torneo cadetto 2022/23. La squadra di Ranieri è una delle tre, insieme a Udinese e Salernitana, a non avere ancora vinto in questo campionato (tre pareggi e sei sconfitte finora il bilancio dei sardi); soltanto tre volte nella loro storia in Serie A gli isolani sono rimasti senza successi nelle prime 10 gare di un massimo torneo: nel 2005/06, nel 1999/2000 (retrocessi) e nel 1975/76 (retrocessi). Il Cagliari non vince da 14 match di Serie A - l’ultima vittoria dei rossoblù risale all’1-0 casalingo contro il Sassuolo, del 16 aprile 2022. In tutti e tre i campionati di Serie A finora disputati, il Frosinone non ha mai vinto una partita nelle prime quattro trasferte di una singola stagione del massimo torneo.