Cagliari: fumata bianca per l’arrivo di Verde mentre Pereiro non sa dove lasciare le proprie valigie. Petagna nel frattempo si conquista la permanenza

Antonio Cinus

Il Cagliari di Claudio Ranieri batte per 2 a 1 il Bologna di Thiago Motta e conquista tre fondamentali per una corsa salvezza che si fa sempre più serrata.

Per raggiungere l’obiettivo la società sta lavorando sul fronte mercato. Serve qualche tassello alla rosa, spesso in apnea tra infortuni e giocatori fuori progetto. La società ha però ribadito più volte che per poter fare qualche acquisto bisogna prima riuscire a liberarsi di qualche giocatore ormai fuori dal progetto tecnico. "Abbiamo tante idee di mercato, ma prima dobbiamo vedere" - così il d.s Bonato ha parlato della situazione attuale.



Nel frattempo ecco arrivare i primi accordi. Daniele Verde, attualmente di proprietà dello Spezia, sarà presto un giocatore del Cagliari. Bisognerà capire solamente la formula della sua cessione. Le due società stanno provando a mettere in piedi uno scambio alla pari, con i sardi che hanno già mandato in Liguria una proposta che vede sul piatto il cartellino proprio di Capradossi. I bianconeri si sono preso un paio di giorni per pensarci ma in caso hanno già fatto sapere che Verde in un modo o nell’altro potrà prendere l’aereo per la Sardegna entro la fine del mercato. In quest’ultimo caso si tratterà di prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei rossoblù.



Con l’eventuale arrivo di Verde il Cagliari si potrebbe chiudere il mercato offensivo. L’ex vivaio della Roma prenderà infatti il posto di Pereiro. La trattativa con la Ternana è in standby, con i rossoverdi che si sono già tutelati bloccando Pagano dalla Roma in caso dovesse saltare all’ultimo l’uruguiano. Tra Ternana e Cagliari è ormai quasi tutto definito, il giocatore ha accettato e continua a sentire il d.s Capozucca quotidianamente. Il tutto è però fermo e non si sa per quale motivo il tutto non si sia ancora sbloccato definitivamente. C’è comunque positività per il trasferimento, che, si spera, avvenga ad inizio settimana, in modo tale che anche i rossoblù possano iniziare a muovere le proprie pedine.



Il capitolo attacco andrà a concludersi anche perché Andrea Petagna ormai si è conquistato la conferma. La partita di ieri contro il Bologna è stata l’ennesimo tassello decisivo, con l’ex Monza sempre più fondamentale per il gioco rossoblù. Ciliegina sulla torta il primo gol con la nuova maglia. L’unico dubbio è quello legato ad Eldor Shomurodov, attualmente infortunato. La permanenza dell’uzbeko è legata soprattutto ad un altro eventuale arrivo in attacco. Si parla di Nzola della Fiorentina, che difficilmente lascerà la Viola, in piena lotta Europa, per lottare per la salvezza.



L’uscita di Capradossi libererà invece uno slot in difesa. I nomi sul taccuino del direttore sportivo sono soprattutto quelli di Andrea Cistana del Brescia e di Lorenzo Venuti del Lecce. Anche con il Brescia si è parlato di uno scambio con Capradossi ma il tutto è fermo nelle ultime ore perché il difensore si è fatto male nel match contro il Modena e rischia uno stop per un problema muscolare. Ecco perché Lorenzo Venuti rappresenta una valida alternativa. Il difensore del Lecce, visto il poco utilizzo, ha chiesto la cessione e su di lui c’è la forte concorrenza del Palermo. Il Cagliari dalla sua potrà far valere la categoria ma non il posto fisso come i siciliani. Venuti sarebbe la soluzione migliore, non solo per i problemi fisici di Cistana, ma soprattutto perché “multiruolo” (destra e sinistra) sia nella difesa a 3 che nella difesa a 4.