Cagliari: Gaetano Oristano non verrà riscattato. Prime richieste per Matteo Prati e Zito Luvumbo. Intanto i rossoblù sono ancora senza un tecnico

Manca meno di un mese all’apertura ufficiale del calciomercato e nel frattempo le squadre di Serie A stanno iniziando a fare i primi sondaggi per non dover aspettare all’ultimo per avviare le varie trattative. Dal prossimo 1 luglio sarà infatti possibile ufficializzare tutti gli accordi presi anche prima di questa data. Intanto si iniziano a pensare agli eventuali riscatti e tra le prime notizie appare quella della. Il club sardo pensa che i 4 milioni (con possibilità di controriscatto a 5) siano troppi e vorrebbero rivedere le cifre. Il centrocampista offensivo però potrebbe essere utilizzato dall’Inter in altre trattative.

In casa Cagliari tiene ancora banco il nome del successore di Claudio Ranieri, perché prima di poter procedere con il mercato in entrata bisognerà capire chie quali giocatori verranno richiesti. Sfumati Marco Baroni, ormai promesso sposo della Lazio, Paolo Vanoli, vicinissimo al Torino, e Alessio Dionisi, ufficializzato dal Palermo, restano in lista i nomi di Ivan Juric, Francesco Calzona (che aspetterà la fine dell’Europeo) eProprio quest’ultimo parrebbe essere in vantaggio su tutti, pronto a rilanciarsi dopo l’esperienza negativa avuta sulla panchina della Salernitana. L’ex allenatore della Fiorentina è stato contattato anche dal Verona e si è preso del tempo per valutare tutte le offerte e capire quale sia per lui la soluzione - con eventuali garanzie - migliore, proprio perché per la sua carriera non può permettersi un altro passo falso e ha. Le prossime ore saranno quindi fondamentali anche perché il Cagliari, se non questo weekend, vuole chiudere la questione mister entro pochissimi giorni.

Nonostante non vi sia ancora un progetto ben delineato - per via del mancato allenatore - rossoblù, non sono escluse chiamate in entrate per il presidente Tommaso Giulini, che sta iniziando a ricevere le prime proposte per i giocatori della propria rosa. La prima chiamata sembrerebbe esser stata quella della, intenzionati a fare sul serio per avereL’angolano, classe 2002, è tenuto sotto osservazione dal club capitolino in quanto ha ben impressionato nella sua prima annata nella massima serie. Luvumbo viene poi considerata un’arma importante per dare “strappo, corsa e imprevedibilità” durante a gara in corso, una mossa che Claudio Ranieri ha utilizzato spesso nel campionato appena concluso. Tommaso Giulini però sa che Luvumbo potrebbe essere uno dei pezzi pregiati della società e allo stesso momento l’uomo giusto per finanziare il proprio mercato. Per questo motivo per la cessione a titolo definitivo del ragazzo servirà una cifra intorno ai

L’altro nome sul taccuino del club giallorosso è quello di Matteo Prati. Il classe 2003 è uno dei pallini del tecnico Daniele De Rossi, visto che. Per questo motivo la richiesta ai vertici della Roma è arrivata direttamente dal proprio allenatore. Anche per Prati però Giulini non chiederò meno di 15 milioni di euro, soprattutto visto che il giocatore è stato pagato ben 6 milioni di euro solamente l’estate scorsa.Un pacchetto da circa 30 milioni di euro che la Roma potrebbe provare a far scendere inserendo qualche giovane giocatore oppure provando a mettere nella trattativa la cessione a titolo definitivo dilo scorso anno proprio in Sardegna - o quello di Andrea Belotti, di ritorno dal prestito della Fiorentina. Nelle prossime settimane i due club potrebbero incontrarsi dal vivo per capire se sia possibile o meno intavolare questa doppia trattativa prima che si inseriscano altre squadre.