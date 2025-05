Cagliari, Gaetano salta il Napoli: l'esito degli esami, operazione al ginocchio

Getty Images

Ilgià salvo perde una sua pedina importante in vista dell'ultimo turno di campionato di Serie A in cui potrebbe essere arbitro della lotta. Per la trasferta di venerdì sera contro il Napoli non ci sarà infatti il fantasista e grande ex della gara, Gianluca Gaetano che si è infortunato e salterà l'ultima partita stagionale.Il centrocampista è tornato al Cagliari in prestito proprio dal Napoli nel corso della passata estate e negli ultimi giorni è stato vittima di un infortunio al ginocchio che oggi è stato approfondito da accertamenti strumentali. E gli esami hanno confermato una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro che lo ha costretto all'operazione.

"A seguito degli accertamenti strumentali, nella giornata odierna Gianluca Gaetano è stato sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia per la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita dal prof. Pier Paolo Mariani presso la clinica “Villa Stuart” di Roma, è perfettamente riuscita. Osservati alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà l’iter fisioterapico di recupero".