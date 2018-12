Cagliari-Genoa 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 48' p.t. Farias (C)



Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Padoin; Faragò, Cigarini (42' s.t. Bradaric), Barella; Joao Pedro (15' p.t. Ionita); Farias (28' s.t. Sau), Pavoletti. All. Maran



Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero (21' s.t. Favilli), Criscito; Pedro Pereira, Hiljemark (32' s.t. Veloso), Sandro (1' s.t. Kouamé), Rolon, Lazovic; Bessa; Piatek. All. Prandelli



Arbitro: Orsato do Schio



Ammoniti: 1' p.t. Romero (G), 41' p.t. Lazovic (G), 48' p.t. Farias (C), 20' s.t. Faragò (C), 37' s.t. Piatek (G)