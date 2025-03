Cagliari-Genoa 1-1: il tabellino

Getty Images

Cagliari-Genoa 1-1 (primo tempo 1-0)Marcatori: 19' p.t Viola (C), 2' s.t Cornet (G)Assist: 19' p.t Piccoli (C), 2' s.t Ekuban (G)): Caprile; Obert (33' s.t Pavoletti), Luperto, Mina, Zappa; Deiola (33' s.t Adopo), Makoumbou (16' s.t Prati); Coman (30' p.t Augello), Viola (16' s.t Gaetano), Zortea; Piccoli. All. NicolaLeali; Martin, De Winter, Vasquez, Norton-Cuffy (1' s.t Zanoli); Frendrup, Badelj (7' s.t Masini), Miretti; Ekhator (21' s.t Matturro), Ekuban (7' s.t Pinamonti), Cornet (30' s.t Malinovskyi). All. Vieira

Arbitro: Michael Fabbri di RavennaAmmoniti: 3' s.t Badelj (G), 15' s.t Deiola (C), 21' s.t Masini (G)Espulsi: \