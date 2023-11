Cagliari-Genoa 2-1 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 3' s.t Viola (C), 6' s.t Gudmundsson (G), 24' s.t Zappa (C)

Assist: 3' s.t Oristanio (C), 24' s.t Petagna (C)



Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Goldaniga, Hatzidiakos (1' s.t Zappa), Dossena, Augello (45' s.t +6 Obert); Jankto (33' s.t Azzi), Prati, Makoumbou; Mancosu (1' s.t Viola); Oristanio (18' s.t Petagna), Luvumbo. All. Ranieri



Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Martin (21' s.t Haps), Strootman (14' s.t Thorsby), Badelj (14' s.t Puscas), Frendrup, Sabelli; Malinovsky (39' s.t Ekuban), Gudmundsson. All. Gilardino



Arbitro: Marco Guida di Torre Annunziata



Ammoniti: 28' p.t Malinovsky (G), 26' s.t Goldaniga (C). 26' s.t Gudmundsson (C), 45' s.t +3 Viola (C), 45' s.t +7 Scuffet (C)

Espulsi: |