L'incredibile svolta per Claudio Ranieri è finalmente arrivata con il rocambolesco 4-3 col Frosinone, l'1-0 contro la Salernitana ha invece segnato il rilancio di Alberto Gilardino, ma ora Cagliari-Genoa gara valida per l'11esima giornata di Serie A dirà davvero quale delle due formazioni è davvero uscita dal tunnel. La classifica è diversa con i sardi al penultimo posto in classifica e i liguri ancora a portata della zona Europa, ma nei 90 minuti tutto può succedere.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Cagliari-Genoa, calcio d'inizio alle 15 di domenica 5 novembre alla Sardegna Arena sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. In streaming da smartphone, tablet e pc sarà quindi visibile tramite l'app di Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Gudmundsson, Ekuban.