Undicesima giornata di Serie A che prevede la sfida tra Cagliari e Genoa nello slot delle 15. Per i sardi è la seconda di fila all'Unipol Domus e la squadra di Ranieri conta di bissare il successo ottenuto col Frosinone. Per il Genoa, in affanno per i tanti assenti, una trasferta da prendere con le molle, affidandosi al solito Gudmundsson.



PRECEDENTI - Il Genoa ha vinto le ultime cinque partite di Serie A contro il Cagliari, solo contro la Lazio il Grifone ha ottenuto una striscia più lunga di successi di fila nella sua storia nel torneo (otto tra il settembre 2011 e il febbraio 2015).Tra le squadre affrontate almeno 15 volte in casa in Serie A, il Genoa è quella contro cui il Cagliari vanta la miglior percentuale di successi: 57%, 13 vittorie su 23 sfide interne contro i liguri. I sardi non ottengono due successi di fila in Serie A da gennaio 2022 con Walter Mazzarri in panchina, contro Sampdoria e Bologna. Il Genoa ha vinto l’ultima partita di Serie A (1-0 contro la Salernitana) e non arriva a due successi di fila nel torneo dal periodo tra gennaio-febbraio 2021, quando con Davide Ballardini in panchina vinse tre gare consecutivamente (contro Cagliari, Crotone e Napoli).