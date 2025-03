Cagliari-Genoa, Malinovskyi torna in campo dopo il terribile infortunio di settembre

Getty Images

: il centrocampista ucraino ex Atalanta ha fatto il suo ingresso in campo al 74' di Cagliari-Genoa, dopo tanti mesi di stop imposti da un brutto infortunio patito all'inizio dell'autunno 2024.Malinovskyi aveva subito ladestra ed era stato operato il giorno seguente l'infortunio avvenuto il 21 settembre scorso sul campo del Venezia.Adesso il ritorno in campo: non c'è ovviamente ancora il minutaggio necessario per partire titolare, ma il mancino di Malinovskyi sarà sicuramente utile al Genoa nell'ultima parte di stagione.

"Sta facendo progressi, continua ad allenarsi con la squadra ma non dimentichiamo che sta crescendo dopo l’infortunio che ha avuto. E’ ancora un po’ indietro per giocare queste partite. Sta crescendo ed è una cosa positiva", aveva detto qualche giorno fa il tecnico Vieira.