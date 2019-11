Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, parla a Sky Sport di questa nova stagione dei sardi: "Sono felice per il mio ritorno tra i titolari, a inizio anno le scelte erano altre ma io ho sempre lavorato e ora le cose stanno andando per il verso giusto, sia per me che per il Cagliari. Europa? Faremo di tutto per cullare questo sogno".



IL PASSATO - "Con Pioli ho fatto le mie partite, ma a Parma con mister Ranieri per me le cose andarono meglio. Sarà un piacere incontrarlo di nuovo".