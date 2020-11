Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è intervenuto ai microfoni di Videolinea parlando del mercato del club sardo e chiudendo una volta per tutte al sogno Nainggolan.



DISCORSO CHIUSO - "Nainggolan a gennaio? Rispetto a quest'estate sappiamo che siamo in un nuovo lockdown, che abbiamo gli stadi chiusi, non abbiamo incassato un euro dai biglietti, questi sono elementi che non avevamo mesi fa. Eviterei di fare voli pindarici, vorrei chiudere questo discorso una volta per tutte".



GODIN LEADER - "​Ieri in difesa hanno giocato in modo intelligente, ho visto tutta la linea fare bene e quando tutti fanno bene grande merito va alla leadership di Godin. Ho visto parlare anche Rafa Walukiewicz, cosa rara fino a ieri e ora dobbiamo testarlo contro squadre più quadrate in avanti".



PROGETTO INTRIGANTE - "Il Cagliari è un progetto che ancora mi intriga, c'è tanto entusiasmo, abbiamo tanta qualità e presto capiremo dove possiamo arrivare".



BRIAN RODRIGUEZ - "​Abbiamo tentato di capire se era prendibile in prestito, ma non è possibile perché il club americano vuole cederlo e chiede cifre che non possiamo accontentare".



TIFOSI - "In questo periodo abbiamo bisogno di sentirli ancora più vicini, perché non averli allo stadio è una cosa che inevitabilmente ci condiziona. Per questo è necessario avere ancora di più tutto il loro affetto. Quest'anno riusciremo a toglierci qualche soddisfazione in più rispetto alla scorsa stagione e anche a divertire il pubblico rossoblù, costretto,in questo periodo a restare molto tempo a casa".