Nonostante non sia ancora stato comunicato l'esonero a Diego Lopez, prosegue il casting allenatori al Cagliari. Dopo aver parlato con Ivan Juric e Giampiero Ventura, con il quale c'è stata una rottura totale al primo incontro, il presidente degli isolani Giulini vuole tentare di mettere a segno un grande colpo in vista della prossima stagione. Secondo quanto appreso in esclusiva da calciomercato.com, l'ultima idea porta il nome di Sinisa Mihajlovic.



CONTATTO - Nei giorni scorsi c'è stato un contatto telefonico tra Giulini e l'agente di Sinisa Sergio Berti. Il tecnico serbo ha rifiutato una ricca offerta da parte di un club russo, la priorità sarebbe quella di rimanere in Italia. Ecco perchè l'ipotesi Cagliari va tenuta nella giusta considerazione.