Massimo Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 dei sardi contro il Torino: "Domani avremo una riunione con il mister e con il direttore sportivo per decidere che tipo di calciatore cercare sul mercato, perché Castro molto probabilmente in questa stagione non ci sarà più e andrà sostituito con un nuovo acquisto. Dobbiamo trovare le forze per centrare la salvezza".