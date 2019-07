Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri sera è andato in scena un incontro a Madrid tra Giulini, presidente del Cagliari, e Angelici, numero uno del Boca. Sul piatto il futuro di Nandez, centrocampista scelto dai rossoblù come sostituto di Barella. Fumata grigia: da sciogliere i nodi legati al costo del cartellino (i sardi non vogliono superare quota 15 milioni) e all'ingaggio del giocatore.