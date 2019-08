Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato in conferenza e a Sky dopo la presentazione del nuovo acquisto Radja Nainggolan: "La nostra ambizione era costruire un centrocampo forte anche senza Barella: ci siamo riusciti giù ora con l’arrivo di Radja e lo saremo ancora di più con Nandez, se dovesse arrivare. Attacco? Siamo in troppi là davanti, qualora ci fosse l’opportunità andremo su una seconda punta che ci migliori. Nandez? Il Boca ha traccheggiato per averlo per la Libertadores, so che le parti si sono avvicinate nel weekend. Nei prossimi giorni potrebbe diventare realtà: qualora fosse così non prenderemo altri giocatori a titolo definitivo, ma soli giocatori in prestito un difensore sinistro e una seconda punta. Nainggolan capitano? No, la fascia sarà di Luca Ceppitelli, ma Radja sarà uno dei nostri capitani sul campo nonché vice-capitano. Il prestito?Quello che dirà il futuro di Nainggolan lo farà il campo: qui sono arrivati sempre giocatori a fine carriera come Padoin e Srna che devo ringraziarli. Obiettivi? Dovremo pensare partite dopo partita. Abbiamo preso un giocatore determinante come Radja, l’Inter non sarebbe forse in Champions League senza di lui. Radja dev’essere un punto di riferimento per tutti: per i centrcampisti come Rog, Oliva e Nandez se dovesse arrivare. Castro e Ionita alzeranno il livello delle prestazioni se ci sarà Nainggolan. Devo ringraziare Radja e Alessandro Beltrami, sono stati fondamentali per fare diventare questo sogno realtà. Radja ha accettato di diluire il suo ingaggio in bonus e questo non è mai scontato in questo calcio. Nainggolan fa vincere le partite come ha sempre dimostrato. Se l'Inter è in Champions lo deve a Nainggolan"