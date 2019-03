Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto a Sky Sport dopo il successo in casa del Chievo: "Sono stati due giorni importantissimi, lavoravamo da mesi sullo stadio. Negli ultimi giorni erano venuti fuori problemi, ma ci auguriamo entro fine anno partirà il progetto. Sono felicissimo per la vittoria di questa sera, siamo stati fortunati negli episodi nel primo tempo. Noi non siamo una realtà così piccola, siamo l'ottava squadra per numero di tifosi e rappresentiamo una regione: credo assolutamente che con lo stadio nuova si possa fare qualcosa in più, anche se è difficile competere con squadre che hanno budget enormi. Ci proveremo nel prossimo futuro. Lo stadio per trattenere Barella? Sarebbe meraviglioso tenerlo, ma sarà dura anche dopo la partita di stasera".