Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla a Tuttosport della scelta di puntare su Rolando Maran: "Credo di aver corteggiato più lui di mia moglie.... Erano tre anni che provavo a prenderlo: il primo anno lo voleva anche l'Atalanta ma lui ha scelto di restare al Chievo, l'anno successivo non se l'è sentita di andare via e alla fine ci ha detto sì. Maran è un allenatore solido, capace anche di far giocare bene le sue squadre e poi è uno dei pochi tecnici completi a 360°. Gli ho fatto firmare un triennale poiché credo sia l'uomo giusto per la nostra crescita. Maran, inoltre, è un uomo veramente perbene e per me è importante dialogare con una persona che stimo umanamente e non solo professionalmente. Fra lui e Carli, poi, si è instaurata una bellissima chimica, il che non guasta".