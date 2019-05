Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, è intervenuto al Workshop annuale, dove ha commentato la stagione dei sardi e parlato del mercato estivo.



Queste le sue parole, riportate da calciocasteddu.it: "La salvezza non è mai scontata. Mantenere la categoria per il Cagliari è sempre difficile. Grande merito va anche a Cellino, che per 17 anni nei totali 22, ha mantenuto la squadra nel massimo campionato, in una regione che ha tante problematiche. Senza la Serie A non si può fare calcio a Cagliari".



SU MARAN E MERCATO - "Maran è un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Lo aiuteremo a migliorare il suo lavoro con alcuni rinforzi, per essere più competitivi anche in trasferta e non solo in casa nell’arco della stagione. Sollecitazione a Maran? Purtroppo il grande assillo di noi presidenti, in particolare quelli che come il sottoscritto si devono salvare ogni stagione, è restare nella categoria. Certo che vorrei vedere partite spettacolari, ma se devo mettere in dubbio sempre la categoria. Allora firmo ogni stagione per il quindicesimo posto. Il Maran che vorrei e quello che ho negli occhi, è quello dell’ottavo posto con il Catania".