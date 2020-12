Il patron del Cagliari Tommaso Giulini è intervenuto a Radiolina in occasione della cerimonia di consegna della Maschera Punica. Tra i temi toccati dal numero uno rossoblù anche il mercato e la situazione di Nainggolan: "Regalo di Natale per i tifosi? Non si sa mai quali regali si trovano sotto l’albero, non si sa se la Befana ti porta il carbone oppure no. In questo momento è un’operazione ancora più complicata rispetto a questa estate per via dei mancati introiti dallo stadio. Se l’Inter volesse parlarne, sono convinto che Radja ci aiuterebbe tanto".