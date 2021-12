Tommaso Giulini ha parlato all'Unione Sarda del momento del Cagliari, dicendo: "Ne verremo fuori". Il presidente dei rossoblu parla anche delle dichiarazioni del da Stefano Capozucca, spiegando: "Non mi piace parlare di epurazioni. Non ci sono buoni o cattivi, come ho detto prima nella lista dei cattivi c'è la società al primo posto. Si sa, quando si prendono delle decisioni non sempre è piacevole e qualche volta si prendono dei rischi. Ma non possiamo permetterci di stare a guardare, ripeto per il bene della squadra".



Giulini parla anche di Diego Godin, dichiarando: "È lecito che Godin esprima la sua opinione e la sua versione, come è più che lecito che abbia a cuore i suoi interessi e la sua immagine." - aggiungendo - "Come ho detto non si tratta di una epurazione, piuttosto di una scelta tecnica che, come sempre accade, si presta ad essere divisiva. Ma ora più che mai, il Cagliari viene prima di tutto: dobbiamo ragionare solo come gruppo per il bene del club e non parlare più dei singoli".

Il presidente sardo conclude parlando del mercato: "Cercheremo di coprire alcune lacune che abbiamo individuato con il direttore sportivo e il mister. Voglio sottolineare che ci sono cose che non si trovano sul mercato e parlo della voglia di soffrire tutti insieme, di aiutarsi, l’orgoglio nell’indossare questa maglia. Chiunque faccia parte di questa società mette dentro passione e sacrifici. Spero che gli interventi tecnici ci possano aiutare a riappropriarci dello spirito necessario per conquistare la salvezza".