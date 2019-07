Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato a Sky Sport della prossima stagione: ''Brescia? Per noi c'è un precedente di buon auspicio, quattro anni fa c'è stato un infortunio importante per Dessena, all'epoca un nostro calciatore e ora al Brescia. Nel girone di ritorno la squadra ha messo tutto in campo e abbiamo ottenuto un risultato tennistico. Spero sia di buon auspicio. La squadra? Sarà pronta per affrontare la prima giornata, sarà comunque una squadra complicata''.