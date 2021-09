Il presidente del, ha parlato a Videolina Sport del difficile momento della società rossoblù."Nelle prime tre gare di campionato non sono arrivati i risultati che volevamo. Resto fiducioso, la rosa è all'altezza, possiamo fare una buona stagione. C’è rabbia per la sconfitta e per non avere raggiunto risultati in questo primo scorcio di campionato. Ci sono ancora 35 partite da giocare e sono convinto che possiamo migliorare molto”.“Dobbiamo solo pensare a fare punti. Non solo in gara: durante la settimana, nel corso della giornata, negli allenamenti e in tutto ciò che facciamo. Tutto deve essere sempre finalizzato al raggiungimento del risultato. In queste prime partite siamo andati un po' a corrente alternata, a volte non abbiamo capito i momenti della partita. Abbiamo fatto una buona mezz'ora, ma non basta, si deve costruire una mentalità forte, il che significa appunto avere l'ossessione del risultato, durante il match, prima di scendere in campo, e anche dopo la gara, concentrandosi subito sull'impegno successivo”.“Globalmente la squadra in questa sessione di mercato si è rafforzata.e questo non mi dispiace: vuol dire che con loro in rosa siamo più forti”.- “Carboni ha fatto una buona partita, è un ragazzo con la testa sulle spalle. Partendo dal settore giovanile, è diventato titolare in prima squadra: è un esempio da seguire per tutti i ragazzi del vivaio, credo che nella nostra Primavera ci siano dei giocatori che possono fare lo stesso percorso di Andrea”.“Lo stadio nuovo resta la nostra priorità per lo sviluppo del Club e ci stiamo lavorando. In queste settimane stiamo aspettando un passaggio dal Comune: attendiamo una risposta formale alla richiesta di contributo pubblico che vada a compensare la rinuncia al centro commerciale, in maniera tale che vi sia sostenibilità economico-finanziaria del progetto, che la legge sugli stadi prevede”.