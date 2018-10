Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla della scelta di aver puntato su Zeman dopo l'acquisto della società: "Volevo dare una scossa - le sue parole a Tuttosport - dopo 22 anni di gestione Cellino. Il Cagliari era inevitabilmente impersonificato in una figura forte quale era quella di Cellino. E portare Zeman era il modo per dare entusiasmo e tagliare qualche ramo secco: c'era la speranza che facesse bene, purtroppo non è andata così".