Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla dopo la vittoria sul Bologna al sito ufficiale del club sardo: "Abbiamo investito molto in estate, spendendo quasi 25 milioni sul mercato e tenendo i giocatori più forti che tanti club ci avevano richiesto con insistenza. Durante il ritiro è stato svolto un buon lavoro, il tecnico Maran ha dato un gioco gradevole alla squadra. Purtroppo alcuni giocatori sono arrivati all’ultimo come Klavan e Bradaric, dunque hanno bisogno di tempo per acquistare la migliore condizione".



SUGLI AZZURRI - "Le convocazioni di Cragno e Barella in azzurro per me sono una grandissima soddisfazione. Alessio e Nicolò sono con me da quando sono arrivato, crescono ogni anno in maniera esponenziale. Speriamo che possano anche esordire. Un’altra bella gratificazione è vedere Romagna capitano dell’Under 21 che nel giugno prossimo giocherà in casa la fase finale del campionato europeo di categoria".