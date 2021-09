Il Cagliari perde Diego Godin. Fermato da una tendinopatia rotulea al ginocchio sinistro, il difensore ex Inter e Atletico Madrid non ha giocato l'ultima partita in nazionale vinta 1-0 dall'Uruguay contro l'Ecuador grazie al gol di Gaston Pereiro e salterà anche il turno casalingo col Genoa di domenica in campionato.



Nell'allenamento di ieri si è fermato Strootman, che ha rimediato una contusione alla coscia: il centrocampista olandese ex Roma proverà a stringere i denti, ma sarà in dubbio fino all'ultimo.