ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "All'andata abbiamo fatto pochi punti, le sconfitte fanno perdere la fiducia.e vicino a noi, che lavoriamo solo per salvarci dando il massimo"."Sei mesi fa Pepe Herrera me lo diceva: 'Tu devi andare là, è il posto per te, gli uruguaiani li amano'. Ho fatto due anni di contratto e se ci salviamo vorrei onorarli. PoiAll’Inter ero in una situazione non semplice, poi il trasloco, quindi nazionale, Covid e un fastidio al polpaccio. Ora mi sento proprio bene.. Se ci pensa, siamo arrivati secondi in Serie A e in finale di Europa League. A un passo da una stagione storica, l'Inter non giocava una finale europea da 10 anni. Cosa non ha funzionato per me? Questo dovrebbe chiederlo a Conte, Marotta, Ausilio.voleva ancora sentirsi protagonista, a tutti piace giocare. È arrivato a Cagliari che non giocava da sei mesi, ha avuto il Covid. Non è facile. Ora si sta riprendendo".