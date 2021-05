Diego Godin, difensore del Cagliari, parla al sito del club sardo dopo il pari contro il Milan: "Oggi abbiamo raggiunto un obiettivo importantissimo per il Cagliari, che un mese e mezzo fa sembrava difficilissimo. Siamo felici, soprattutto per la nostra gente, i nostri tifosi, che hanno sofferto tanto insieme a noi e ancora più di noi. Amano questa squadra ed è bello avercela fatta. Volevamo coronare la salvezza con una bella prova stasera al cospetto di un avversario fortissimo nello scenario più bello. Lo dovevamo a noi stessi, alla nostra gente, al calcio e a tutti gli avversari del campionato che meritano rispetto. Non potevamo venire qui a giocare sotto tono, rischiando di fare una figuraccia".