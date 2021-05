Diego Godin, difensore del Cagliari, parla a Sky Sport, commentando l'episodio dubbio del contatto tra Asamoah e Viola nella vittoria sarda sul Benevento: "Secondo me non c’era rigore. Nel calcio ci sono tanti contatti ma non tutti sono falli. In questo caso Asamoah va a cercare la palla ma poi si ferma. Lottare per non retrocedere fa soffrire, non è facile, è angosciante. Ci vuole tanto cuore e tanta umiltà. Ora siamo a un passo dal nostro obiettivo, penseremo finale dopo finale".