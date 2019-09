Cagliari - Hellas Verona 1-1 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 29' p.t. Pedro (C), 21' s.t. Faraoni (HV)



Assist: 29' p.t. Castro (C)



Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Verre (19' s.t. Salcedo), Zaccagni (25' Pessina); Stepinski (40' s.t. Pazzini). All. Juric



Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini (28' s.t. Oliva), Rog (38's.t. Ionita); Castro (24' s.t. Nainggolan); Joao Pedro, Simeone. All. Maran



Arbitro: Volpi



Ammoniti: 30' p.t. Stepinski (HV), 33' p.t. Castro (C), 11' s.t. Dawidowicz (HV) 19' Pellegrini (C)