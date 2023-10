Sono 26 i rossoblù a disposizione di mister Claudio Ranieri per la gara di domenica pomeriggio (ore 15) contro la Salernitana: prima convocazione stagionale per l’attaccante Gianluca Lapadula, in lista anche il portiere della Primavera Velizar-Iliya Iliev con la maglia numero 31. Di seguito l'elenco completo dei giocatori del Cagliari:



Portieri: Radunovic, Scuffet, Iliev.

Difensori: Goldaniga, Dossena, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo.

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Pereiro, Jankto, Sulemana, Makoumbou.

Attaccanti: Mancosu, Lapadula, Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Luvumbo.