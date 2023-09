Cluadio Mister Ranieri avrà a disposizione 23 calciatori del Cagliari per la gara contro il Milan in programma domani, alle ore 18.30, all’Unipol Domus. Con Leonardo Pavoletti, che ha ricominciato ieri ad allenarsi con la squadra, ritorna tra convocati anche Alessandro Di Pardo; ha scontato il turno di squalifica Mateusz Wieteska. Out Jakub Jankto e Marco Mancosu, che hanno proseguito nel lavoro personalizzato.



Di seguito l'elenco completo:



Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet

Difensori: Goldaniga, Dossenza, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Sulemana, Makoumbou

Attaccanti: Oristanio, Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Luvumbo