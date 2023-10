Il Cagliari si prepara ad affrontare la Fiorentina nel match di domani sera. In vista della sfida del Franchi, Ranieri dovrà fare a meno di Jankto, mentre ce la fa Luvumbo - sul quale l'allenatore aveva alzato qualche dubbio in conferenza stampa - che però rimane in dubbio per un posto dal 1'.



Questo l'elenco:



Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet.



Difensori: Goldaniga, Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Augello, Zappa, Obert, Di Pardo.



Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Sulemana, Makoumbou, Azzi.



Attaccanti: Oristanio, Pavoletti, Petagna, Shomurodov, Luvumbo.