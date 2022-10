Sono 23 i giocatori del Cagliari convocati da Fabio Liverani in vista della sfida del Ferraris di questa sera contro il Genoa.

Come previsto mancheranno all'appello gli infortunati Antonio Barreca e Marko Rog, mentre rispetto alla gara con il Venezia di sabato scorso rientra in gruppo Elia Capradossi.



Questo l'elenco completo dei 23 rossoblù in partenza per la Liguria: Radunovic, Aresti, Ciocci, Goldaniga, Altare, Carboni, Capradossi, Zappa, Obert, Dossena, Mancosu, Nandez, Viola, Deiola, Lella, Makoumbou, Di Pardo, Lapadula, Millico, Pereiro, Falco, Pavoletti, Luvumbo