Cagliari: i motivi della separazione con Davide Nicola. Pisacane, Vanoli, Juric e Gilardino in corsa per la successione

36 punti in 38 giornate di Serie A che hanno portato adad una giornata dal termine del campionato. Quindicesimo posto in classifica, condito però da ben 21 sconfitte ed un saldo reti fatte/reti subite di -16. Un risultato che non ha entusiasmato la dirigenza rossoblù e che, nella giornata di oggi, ha portato a. Nicola, lo stesso mister seguito a lungo la scorsa estate tanto da aspettare la lunga trattativa per svincolarlo dall’Empoli. La decisione è stata presa dopo l’incontro svoltosi a Milano nella giornata di ieri.

L’ex tecnico del Crotone non paga solamente il fattore “salvezza in ritardo” (vista anche la soglia salvezza veramente basse) ed un girone di ritorno al di sotto delle aspettative ma anche una gestione non ottimale dei giocatori più giovani. Il presidente Tommaso Giulinidi Adam Obert (1.076 minuti in 21 gare), Matteo Prati (573 minuti ed appena 12 presenze) e Gianluca Gaetano (998 minuti in 28 apparizioni); soprattutto su quest’ultimo non è piaciuta la gestione, visto l’esborso che la società ha dovuto affrontare per portarlo via dal Napoli. Nicola lascia la Sardegna nonostante un contratto che lo legava ai rossoblù sino al 2026, frutto di un prolungamento automatico in caso di salvezza. La società vuole infatti, anche per il futuro, puntare su une valorizzabile dal punto di visto economico mentre Nicola aveva richiesto garanzie legate anche per mantenere ed acquistare giocatori più esperti e maturi.

Il presidente Giulini ed il direttore sportivo Nereo si stanno già muovendo per trovare nel breve periodo il nuovo allenatore, in modo tale da poter programmare insieme da subito la nuova stagione e capire quali mosse fare sul mercato, senza doversi ridurre all’ultimo e perdere del tempo che potrebbe poi risultare fondamentale.Il nome in cima alla lista dei desideri della società è quello di, alla ricerca di una nuova panchina dopo che ha lasciato il Torino (in arrivo Baroni) dopo appena una sola stagione ed un undicesimo posto in classifica. Tommaso Giulini non ha però dimenticato un obiettivo del passato, ovvero, che lascerà l’Inghilterra dopo la negativa esperienza – culminata con la retrocessione in Championship – con il Southampton. Più defilato il nome di, che dovrebbe firmare con la Cremonese, pronta a salutare Stroppa dopo la promozione in Serie A ottenuta domenica scorsa.

, ma anche quella che vedrebbe anche un risparmio economico, porta al nome di, attuale allenatore della Primavera e che nell’ultima stagione ha portato in Sardegna la Coppa Italia, entrando di fatto -ancor di più - nella storia dello stesso Cagliari. Pisacane inoltre sarebbe perfetto per l’identità giovanile che intende mettere in atto il presidente, con la possibilità di portare in prima squadra qualche ragazzo che lo stesso allenatore ha avuto nella sua esperienza in Primavera.I prossimi giorni saranno quindi decisivi, con Pisacane pronto al sorpasso in caso di tentennamenti degli allenatori sopracitati. La nuova stagione è ormai alle porte ed i rossoblù non vogliono ridursi a raggiungere la salvezza alla penultima giornata come nelle ultime due stagioni, anche perché, rischia oggi, rischia domani, prima o poi si rischia la debacle con tanto di retrocessione.