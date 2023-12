Il Consiglio comunale di Cagliari dà l'ok al nuovo stadio Gigi Riva da 30mila posti in vista di Euro 2032. L'assemblea civica ha votato all'unanimità a favore della delibera sull'accordo di programma già firmata dalla Giunta regionale, sbloccando i 50 milioni di euro.



Il sindaco Paolo Truzzu commenta con soddisfazione: "Non è ancora finita, ma si tratta di un momento importante per tutta la Sardegna. Ora aspettiamo il via libera del Paur (ex valutazione impatto ambientale, ndr) della Regione e poi si tornerà in aula per approvare il Pef, il piano economico finanziario".



Il progetto prevede un investimento da circa 157 milioni di euro (iva esclusa) con un albergo a 4 stelle superior con 122 camere, un ristorante panoramico, un centro benessere, spazi congressuali per ospitare oltre mille persone.