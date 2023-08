Nereo Bonato, direttore sportivo del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Dazn prima della partita casalinga con l'Inter: "Il nostro mercato è stato difficile, la nostra era quella di non stravolgere il gruppo integrandolo con elementi di categoria per alzare il livello della rosa con un mix fra giovani ed esperti che possa durare nel tempo".



Petagna può essere il la punta mancante?

"Per completare il mercato ci serve un attaccante, Petagna è un nome seguito. Vedremo se si concretizzerà o meno negli ultimi giorni. Gli infortuni di Rog e Lapadula ci hanno costretto a rivedere la nostra strategia, ma siamo soddisfatti".



Era il tipo di mercato che volevate fare?

"Abbiamo investito su profili giovani che possono avere prospettiva futura, accanto ai giocatori di esperienza che già c'erano. Pensiamo che realtà come la nostra debbano fare questo tipo di percorso per garantire la sostenibilità economica".