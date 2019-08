Con la partenza di Pawel Jaroszynski, girato in prestito alla Salernitana, il Genoa torna a puntare un profilo già sondato ad inizio estate per rafforzare la propria fascia mancina.



Secondo il Secolo XIX, il Grifone starebbe facendo un nuovo pensiero sul croato Marko Pajac, di proprietà del Cagliari ma reduce dal prestito all'Empoli. E proprio il fatto di aver lavorato in Toscana con il neo-allenatore rossoblù Aurelio Andreazzoli sarebbe un motivo più che valido per convincere il ragazzo a trasferirsi in Liguria.