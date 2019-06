Il Genoa continua a guardare in casa Cagliari alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione. Dopo gli interessi già noti per Pajac e Farias, ora il club ligure avrebbe messo nel mirino anche Joao Pedro.



Il ventisettenne brasiliano, da cinque stagioni perno inamovibile della formazione sarda, sarebbe in rotta dal dirigenza isolana dopo che la sua richiesta di ritocco contrattuale non è andata a buon fine e adesso starebbe chiedendo a gran voce un trasferimento. Il Genoa, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe essere uno dei club disposti ad accontentarlo a patto che le pretese del Cagliari sul suo cartellino non siano troppo esose.