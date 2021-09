Calcio è amore. Il matrimonio di Christian, un tifoso del Cagliari che ora vive a Saronno, in provincia di Varese e la sua Federica, è diventato un inno alla storia dei sardi: infatti la scelta romantica è stata quella di disporre la mappa dei tavoli intitolati ai più grandi calciatori del Casteddu, da Gigi Riva a Gianfranco Zola fino ad Andrea Cossu, con i nomi degli invitati scritti all'interno. Le tredici divise rossoblù sono state collocate all'interno di un campo dal calcio: nel giorno più importante della sua vita, Christian ha deciso di coniugare l'amore per Federica a quello per il pallone. Chapeau.