Intervenuto in occasione della cerimonia per l'insediamento di Gigi Riva da presidente onorario del Cagliari, il presidente del club, Tommaso Giulini, ha parlato di diversi temi:



SU CRAGNO – “In queste ore ho sentito il professor Castagnoli che ha operato Cragno. Vi posso rivelare che Alessio potrebbe tornare a San Siro il 14 gennaio per l’Inter in Coppa Italia, questa è la data del rientro previsto in campo se tutto andrà bene”.



SU PAVOLETTI – “Le ultime lastre per Pavoletti sono di ottimo auspicio. Posso dire che Pavoletti lo aspettiamo a metà marzo in gruppo con noi”.



SUL NUOVO STADIO E SU NANDEZ – "Stadio? Nel 2021 spero di vedere la prima pietra, magari posata a settembre. Nandez? Vi assicuro che dal Tribunale non abbiamo avuto alcuna comunicazione per Nandez. Ho saputo dai media dell’udienza che ci chiama in causa per i diritti su Nandez, quindi siamo tranquilli“.