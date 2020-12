Un gol, un assist e tanta voglia di ritrovare se stesso.a suon di grandi prestazioni. Nelle ultime due partite ha fatto la differenza e domenica c’è l’Inter., un anno e mezzo senza gol, senza quella gioia che solo gli attaccanti di razza come Pavoletti possono provare. 553 giorni intervallati da due infortuni gravissimi, che lo hanno tenuto lontano dai campi, con la paura di non tornare più lo stesso. Ma ora Pavoletti è tornato ed è pronta a ricominciare da dove aveva lasciato.Non più prima scelta assoluta nelle gerarchie di Di Francesco, quest’anno conta nove presenze in campionato, sette delle quali entrando a partita in corso. Contro Spezia e Verona, complice l’assenza del Cholito Simeone causa covid, è tornato titolare trovando prestazioni, continuità e quel gol che tanto gli era mancato, linfa vitale per un bomber come lui.che lui stesso intervenuto ai microfoni di Cagliari in Diretta, nota trasmissione radiofonica cagliaritana, ha commentato così: “Forse il mio primo di tacco l’ho fatto quando giocavo in C, ma non immaginavo mai che avrei segnato così al mio rientro. Io sono un giocatore da area, la prima cosa che ti viene in mente la devi fare, che ti vada poi bene o che ti vada male. Dentro l’area devi giocare ad un tocco e la prima idea va sempre fatta. Quel tacco è stato davvero qualcosa di speciale”.Contro il Verona ha confermato la sua buona condizione, servendo un assist a Marin per il gol del pareggio e sfiorando il gol vittoria poco dopo colpendo una traversa.Proprio il belga, che di certo non al centro del progetto tecnico di Conte, potrebbe tornare a Cagliari già a gennaio: “Nainggolan ci vorrebbe sempre — afferma l’attaccante livornese — è uno che ti fa alzare l’asticella anche nello spogliatoio. Amava stare qui, trasmetteva questo amore a tutti. Chissà che il presidente non ci faccia il regalo a gennaio”Tutta la Serie A è avvisata, Pavoloso is back!