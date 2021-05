Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, dopo la salvezza raggiunta dai suoi uomini nel corso dell'ultimo weekend, vorrebbe andare avanti con Leonardo Semplici in panchina anche nel corso della prossima stagione dopo il rinnovo automatico arrivato proprio con la salvezza raggiunta. Una riconferma che però nelle ultime ore sembra meno facile del previsto a causa delle richieste avanzate dall'allenatore toscano che dunque mettono in dubbio la sua permanenza in Sardegna. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.