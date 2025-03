Cagliari: in corso la trattativa per il rinnovo di Alessandro Deiola. Elia Caprile verrà riscattato? Intanto Roberto Piccoli sogna la prima chiamata con l’Italia

Getty Images

Il Cagliari di Davide Nicola sta provando punto dopo punto a mettere dei mattoncini per quanto concerne il discorso salvezza. Il problema più grande è che i rossoblù stanno gettando all’aria alcune occasioni, mentre dietro, le dirette concorrenti, continuano adei sardi. Nelle ultime due gare, contro Genoa e Roma, è stato conquistato solamente un punto, mentre dal punto di vista del gioco, vi sono alcuni fattori che mettono qualche dubbio ai tifosi.Nel match casalingo contro il Genoa di Patrick Vieira i padroni di casa sono stati capaci di andare in vantaggio, salvo poi farsi recuperare nella ripresa rischiando addirittura di subire il colpo del k.o. Gli uomini di Nicola sono partiti fin da subito all’arrembaggio ma qualcosa, con l’infortunio di Florinel Coman, qualcosa è cambiato. L’ingresso di Tommaso Augello, invece di un uomo più offensivo, ha s, lasciando troppo spesso il pallino del gioco agli ospiti. Difendere il vantaggio sin dalla prima frazione di gioco; questo è stato l’errore più grande commesso dall’ex tecnico dell’Empoli.

La settimana successiva, contro la Roma, è tornato (un po’ a sorpresa) dal primo minuto. Un forte segnale sul fatto, come annunciato dallo stesso tecnico, che tutti saranno fondamentali in vista dal finale di stagione. Il Cagliari però anche in questa gara è apparso un po’ troppo con il freno a mano tirato, perché una squadra che si deve salvare deve osare di più.A nove gare dal termine sono infatti solamente, mentre anche il Venezia, che fino a poche partite fa sembrava essere “spacciato” è tornato in piena corsa, con soli 6 punti di distanza dai sardi. Il prossimo match sarà veramente una finale. All’Unipol Domus arriverà il Monza di Alessandro Nesta, fanalino di coda che tenterà il tutto per tutto per non perdere contatto con il resto del gruppo. Sarà uno scontro salvezza di vitale importanza, dove la posta in palio è veramente alta ed i punti peseranno come l’oro.

Nel frattempo la società sta iniziando anche a pensare al futuro e alla prossima stagione. Se in estate è sicura la partenza di José Luis Palomino è invece quasi tutto definito per il. Il centrocampista sardo, in scadenza di contratto, sta da giorni parlando con il direttore sportivo Nereo Bonato per mettere nero su bianco la nuova scadenza. Il prolungamento del contratto del vicecapitano, classe 1995, potrebbe essere portato al 30 giugno del 2027.Un altro discorso che la società ha già messo sul tavolo è quello legato al. Il portiere, di proprietà del Napoli, sta ben figurando in Sardegna e su di lui i rossoblù hanno una clausola d’acquisto di. La permanenza in Serie A sarà importante anche per questa scelta, in quanto in caso di retrocessione bisognerà capire l’entità dell’operazione sia dal punto di vista economico sia da quello legato alla volontà del giocatore. In ogni caso su Caprile ci sono gli occhi di molti club ed un suo riscatto non garantisce al 100% la sua permanenza in Sardegna, anche se, in quel caso, vi potrebbe essere un’importante plusvalenza.

Intanto, giunto alla settima marcatura in rossoblù, sta sognando la. Come annunciato dallo stesso c.t Luciano Spalletti è probabile una sua convocazione per il prossimo match in caso di sostituzione dell’infortunato Mateo Retegui.