In questo inizio di campionato del Cagliari di Eusebio Di Francesco uno degli elementi che si è maggiormente messo in luce è sicuramente Riccardo Sottil. L’esterno offensivo classe ’99 è arrivato come una promessa in prestito dalla Fiorentina dove, soprattutto per limiti tattici, non è riusciti a imporsi come avrebbe voluto.



In Sardegna invece, complice anche un modulo più in linea con le sue caratteristiche e concorrenza meno folta può esprimere al meglio le sue qualità. Se a questo poi aggiungiamo il fatto che il tecnico Di Francesco, come già dimostrato a Sassuolo, è molto bravo a lavorare coi giovani si aprono rosei orizzonti futuri.