Con la salvezza in cassaforte, in casa Cagliari può prendere il via la programmazione in vista della prossima stagione. Due giocatori della rosa di Semplici che ancora non hanno chiaro il proprio futuro sono Alfred Duncan e Riccardo Sottil, entrambi di proprietà della Fiorentina e per entrambi è esercitabile il diritto di riscatto. Secondo FirenzeViola, nei prossimi giorni andrà in scena un summit di mercato per fare il punto su queste situazioni: il riscatto per tutti e due, però, è complessivamente di 30 milioni di euro, una cifra molto alta per il club sardo.