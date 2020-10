ET e FG

Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini è arrivato nel corso della mattinata allo Sheraton Hotel di Milano San Siro, la sede del Calciomercato ed è stato raggiunto da Alessandro Beltrami, agente fra gli altri di Radja Nainggolan.



In questi istanti i due sono a pranzo insieme all'interno dell'albergo. Si lavora per chiudere l'affare con l'Inter con l'inserimento di alcune contropartite tecniche fra cui potrebbe essere inserito sia Ladinetti che Biancu due giocatori usciti dalla primavera nerazzurra. Il centrocampista belga ha una valutazione per l'Inter di 12 milioni di euro.