Cagliari, infortunio muscolare per Luvumbo: emergenza in attacco per Ranieri

Claudio Ranieri deve far fronte a uno stop importante che riguarda il reparto offensivo del Cagliari. A fermarsi è Zito Luvumbo, eroe della partita col Napoli, oggi schierato dal primo minuto per la sfida contro l'Empoli. Il giocatore angolano è stato costretto a uscire dopo soli 32 minuti di gioco, a causa di un infortunio muscolare.



LA DINAMICA DELLO STOP - Dopo uno scatto di 30 metri nella rincorsa al pallone, Luvumbo si è sdraiato a terra dolorante, costringendo così lo staff medico cagliaritano a intervenire. Al suo posto Ranieri ha mandato in campo Gabriele Zappa.



ALLARME IN ATTACCO - Lo stop di Luvumbo va ad aggiungersi a quello di Andrea Petagna, assente tra i convocati del Cagliari per la trasferta di Empoli a causa di un fastidio al polpaccio accusato in allenamento. Ulteriore brutta notizia, in un reparto dove Ranieri deve già fare a meno di Leonardo Pavoletti, vittima di una frattura composta articolare della base del quarto metatarso che probabilmente lo terrà fuori per circa due mesi.