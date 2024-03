Cagliari, infortunio muscolare per Luvumbo: quante gare salta e chi gioca al suo posto

Enrico Turcato

Non c’è pace per il Cagliari di Claudio Ranieri che, oltre ai problemi fisici di Pavoletti e Petagna (entrambi ancora in dubbio per la prossima giornata), dovrà rinunciare anche a Zito Luvumbo. L’attaccante angolano è uscito nel corso del primo tempo del match contro l’Empoli per un guaio muscolare e gli esami medici non hanno dato buone notizie. Per chi lo ha in rosa al fantacalcio si prospettano almeno due turni di assenza.



DISTRAZIONE MUSCOLARE - Il comunicato ufficiale del Cagliari è stato chiaro: “A riposo Zito Luvumbo: nella giornata odierna il calciatore ha svolto degli accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro”. Non lesione, ma distrazione e tempi di recupero ma valutare attentamente.



FUORI 2 PARTITE - Luvumbo dovrebbe restare a riposo per circa due settimane, anche se la sua situazione verrà monitorata di giorno in giorno, non essendoci appunto lesione. Si prospetta così l’assenza per le partite con Salernitana e Monza. Il suo rientro è quindi previsto dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, lunedì 1 aprile contro il Verona. Una pessima notizia per Claudio Ranieri già appunto orfano in attacco di Pavoletti e Petagna.



CHI GIOCA AL SUO POSTO - L’attaccante angolano classe 2002, già assente a gennaio per la Coppa d’Africa, sta comunque disputando una prima stagione in Serie A di tutto rispetto. Quattro reti e tre assist in 22 presenze e una media voto fantacalcio di 6,84. Nel match salvezza contro la Salernitana potrebbe trovare spazio Oristanio accanto a Lapadula dal 1’, con Shomurodov unica alternativa a gara in corso. Da non escludere l’ipotesi doppio trequartista: Viola e Gaetano a supporto di Lapadula.