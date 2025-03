Getty Images

Cagliari, infortunio per Coman: fuori nel primo tempo contro il Genoa, le condizioni

Federico Targetti

37 minuti fa



Florinel Coman aveva sicuramente altri piani per il suo esordio da titolare in Serie A: lanciato dal 1' da Nicola contro il Genoa, il rumeno ha subito un colpo al 22' in occasione di un contropiede avversario ed è rimasto a terra dolorante.



Il problema sembra proprio essere alla caviglia: Coman ha tentato a rimanere in campo ma dopo qualche prova ha dovuto alzare bandiera bianca, e al 31' è stato sostituito da Tommaso Augello. Si attendono a questo punto notizie ufficiali da parte della società rossoblù attraverso gli esami del caso.